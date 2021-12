Prefeitura de Congonhas encaminha proposta de reajuste de 13% para servidores

Em meio à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Congonhas, na região Central de Minas Gerais, encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei (PL) que concede reajuste salarial de 13% aos servidores do município. A medida garante um aumento real acima da inflação de 2021, que deverá terminar o ano acima de 10%.

Ainda de acordo com a prefeitura, além do reajuste, outro PL foi enviado aos vereadores e visando o reajuste do Cartão Cesta do Servidor (vale-alimentação), que passará de R$ 627 para R$ 750, um aumento real de quase 20%.

A definição dos reajustes se deu após reunião do prefeito, Claudio Antônio de Souza (MDB), e a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Congonhas (Sindicon).

“A valorização do servidor é uma ferramenta importante para a gestão pois um servidor motivado é muito importante para o bom desempenho da máquina pública e isso se reflete na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão congonhense”, ressaltou o prefeito.

O presidente do Sindicon, Nathan Filipe Moreira, afirma que o resultado das discussões do acordo coletivo encerram um ano em que muitas das reivindicações do sindicato em favor dos servidores foram acolhidas e atendidas pela gestão do município.

“Esse reajuste de 13% vem contemplar um desejo antigo do sindicado e do servidor, que é ter um reajuste acima da inflação, para que possamos dia após dia melhorar o poder aquisitivo do servidor”, comentou.

O reajuste passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, mas ainda precisa passar por votação no plenário da Câmara.

Fonte: O Tempo