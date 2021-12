Seguranças do Mineirão denunciam Djonga por agressão durante jogo do Galo

Dois seguranças do Mineirão registraram um boletim de ocorrência contra o cantor Djonga por agressão, durante o jogo do Galo, na noite deste domingo (12). De acordo com o registro da Polícia Militar, os funcionários disseram terem sido vítimas de agressões físicas, psicológicas e morais.

Segundo relato das vítimas no boletim de ocorrência, estava ocorrendo uma confusão no estádio com pessoas que tentavam transpor um gradil. Um dos seguranças relatou que Djonga proferiu palavras de baixo calão contra ele e fez ameaças variadas.

O segurança pediu que ele cessasse com as agressões, momento em que, ainda segundo a vítima, o cantor continuou os xingamentos e deu chutes e pontapés nos funcionários que faziam a segurança. Ele ainda teria usado os gradis do estádio para continuar as agressões.

Um outro segurança tentou defender o colega, mas também teria sido agredido por Djonga. As vítimas disseram que o suspeito as ameaçava a todo tempo dizendo que fora do estádio as coisas ficariam piores.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele teria revidado a a um ataque físico e verbal do segurança do estádio.

O que diz a assessoria do cantor

Ontem, Djonga compareceu ao Mineirão para acompanhar o jogo do Atlético Mineiro, algo que é recorrente em sua rotina de torcedor. O vídeo que tivemos acesso é apenas um fragmento do ocorrido de ontem, sendo que o mesmo é parcial e não mostra os momentos que antecederam a reação de Djonga, que revidou ao ataque físico e verbal do segurança do estádio. O caso já está sendo cuidado pela equipe responsável e, hoje, Djonga está com todas as atenções voltadas ao lançamento da mixtape AQuadrilha, que reúne talentos da cena mineira que fazem parte do seu selo.

O que diz o Mineirão

O Mineirão teve conhecimento do fato envolvendo o rapper Djonga e a equipe de vigilantes da área de hospitalidade, ocorrido nesse domingo (12), durante o jogo Atlético x Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão, localizada no próprio estádio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Mineirão lamenta e repudia qualquer ato de violência, e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

O Rapper também se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais:

Sobre Racismo, Discriminação, Pessoas Invasivas, não se prova e não se explica, alguns vão acreditar outros não, a maioria das vezes passa batido, dessa vez reagi um soco perdi a cabeça mesmo. . .o vídeo é um trecho do que rolou, o resto tá guardado na memória. . .fiz tá feito ! — Humano. (@djongadorge) December 13, 2021

