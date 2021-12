STJ condena Vale em R$ 1,4 mi por desmatamento em área de preservação de Itabira

A mineradora Vale foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a pagar multa de R$ 1,4 milhão, mais juros e correção, por desmatar 15 hectares, inclusive de uma Área de Preservação Permanente (APP), em Itabira, na região Central de Minas.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a sentença havia sido proferida em 2018, mas a empresa recorreu. Agora, o STJ confirmou a multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado. No acórdão, o STJ determina que a quantia seja paga pelo desmatamento nas margens do córrego, na propriedade Itabiruçu-Rio de Peixe, para atuação minerária, sem licença ambiental.

A atualização do valor da multa está sob análise da perícia da Ceat (Central de Apoio Técnico do MPMG), que, em 2009, apurou mais de 30 tipos de danos ambientais resultantes do desmatamento, durante vistoria realizada no local, acompanhada de representantes do IEF (Instituto Estadual de Florestas); da Secretaria de Meio Ambiente de Itabira e da própria Vale.

Conforme a ACP (Ação Civil Pública), o desmate foi caracterizado como supressão total da vegetação nativa considerada Mata Ciliar ou de Galeria, em área explorada, de vocação minerária, de propriedade da Vale S.A.

Em setembro deste ano, o ministro-relator Mauro Campbell Marques destacou que “ainda que a empresa ré, ora recorrente, venha cumprindo as condicionantes impostas pela licença de operação corretiva e realizando atividades de preservação de meio ambiente na região de Itabira, a adoção dessas medidas mitigadoras e compensatórias pelo poluidor não afasta a indenização pecuniária, mormente quando não comprovada a recuperação total da área desmatada”.

Procurada pela reportagem, a Vale ainda não se manifestou.

Fonte: O Tempo