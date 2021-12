STJ julga recurso de decisão que federalizou processo contra réus de Brumadinho

Será julgado nesta terça-feira (14), com transmissão ao vivo pelo canal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no YouTube, o recurso do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra decisão, proferida em outubro deste ano, que anulou a denúncia dos promotores mineiros contra o ex-presidente da Vale e outros 15 acusados pelos crimes cometidos em Brumadinho, com o rompimento da barragem da mineradora.

O julgamento está pautado na 6ª Turma do STJ e está previsto para começar às 13h. Segundo a assessoria do tribuna, o MPMG contesta, por meio de embargos, a decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal de Minas Gerais para julgar a ação penal contra Fábio Schvartsman, ex-presidente da Vale.

“Como consequência, o colegiado anulou decisão da Justiça estadual mineira que havia recebido a denúncia contra o ex-dirigente da mineradora por homicídio e vários crimes ambientais”, explica o STJ.

No recurso, o MPMG argumenta que os crimes necessariamente atrairiam a competência do Tribunal do Júri. “Afirma que a imputação deveria abranger – como abrangeu – apenas a prática do crime-fim (270 delitos de homicídio e crimes ambientais), restando absorvidos os crimes-meio ou de passagem obrigatória (delitos de falso perante órgãos de fiscalização federal)”, complementa o tribunal.

A decisão do STJ de outubro de 2021 de federalizar o processo ocorreu após pedido feito pelo ex-presidente da mineradora e por um ex-engenheiro da Vale, Felipe Figueiredo Rocha.

O advogado Pierpaolo Cruz Bottini, que atua na defesa do ex-diretor, alegou que sítios arqueológicos de interesse da União foram atingidos pelo rompimento. Ele apontou ainda que uma das bases da responsabilização é o fornecimento de documentos falsos à Agência Nacional de Mineração. Como se trata de uma autarquia federal, o advogado defendeu a remessa do processo.

Na época, a subprocuradora-geral Luiza Frischeisen afirmou que o Ministério Público não descreveu crimes federais na denúncia. “Se o MP não descreve crime federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Não há bem jurídico da União atingido na denúncia”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça de MG, Jarbas Soares Júnior, também lamentou a decisão e reafirmou que a competência é da Justiça Estadual. “O Tribunal do Júri de Brumadinho tem o direito de julgar os crimes que são imputados aos ex-dirigentes e demais pessoas que comandavam a Vale naquele momento”, afirmou.

Procurada nesta segunda-feira (13) pela reportagem de O TEMPO, a Vale informou apenas que “não tem comentários” sobre o julgamento do recurso do MPMG nesta terça-feira.

Familiares das vítimas repudiaram decisão

Após a anulação do recebimento da denúncia do MPMG pelo TJMG de Brumadinho, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento de Brumadinho (Avabrum) divulgou uma nota de repúdio pública.

“A lama está aqui. A dor está aqui. Os corpos estão aqui. Mas a Justiça não está?”, questiona a carta aberta. “O crime aconteceu aqui em terras mineiras e não há motivo para a federalização do processo. Acreditando que esse Estado é capaz de cuidar dos seus filhos, que a Justica mineira é fiel aos seus dogmas e, principalmente, tem hombridade para exercer sua função defendendo o direito de cada vitima, promovendo assim punição exemplar para um crime hediondo, cometido com requintes de crueldades”, completa o texto da associação.

A nota complementa acusando os réus de, “com uma canetada fria”, assegurarem a morte de 272 inocentes. “Frisamos que todos os denunciados tinham conhecimento das consequências dos seus atos e escolheram matar. Então, que a Justiça de Minas faça seu papel”, finaliza a nota de repúdio.

