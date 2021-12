Temporal da madrugada deixa moradores com medo em Ibirité

A chuva forte que caiu durante toda a noite de domingo (12) deixou em pânico os moradores do Beco Campo Grande, no Bairro Redenção, em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Isso porque, as chuvas dos últimos dias deixaram um grande rastro de estragos e devastação na localidade. Até agora, a àrea é a mais afetada da cidade. Na última quarta-feira, um muro caiu em cima de uma casa que desabou parcialmente .O desabamento comprometeu a maioria das moradias situadas no beco. Segundo a Defesa Civil, treze famílias ficaram desalojadas.

Mas outros bairros e becos do município também foram atingidos em cheio pelas chuvas, tanto que na última sexta-feira (10), o Governo de Minas incluiu Ibirité na lista dos municípios em situação de emergência.



O aposentado Danilo Francisco dos Santos Oliveira, de 35 anos, ainda mora no Beco Campo Grande. Ele e a esposa ainda não receberam o auxílio moradia prometido pela prefeitura para saírem da localidade. Por isso, o aposentado passou a madrugada de domingo para segunda acordado com medo da casa dele não suportar as chuvas e cair.

” Com os desabamentos o beco ficou todo condenado. Além do medo de uma casa cair em cima da outra e sair arrasando tudo, o poste do luz, o único que temos no beco também está quase caindo, o que vai gerar grandes riscos de pessoas morrerem eletrocutadas”, avaliou o morador.

Isabel Josiane Souza Pereira de Oliveira, de 38 anos, também mora no Beco Campo Grande. Ela reside em uma pequena moradia com os três filhos dela de 16, 11 e 6 anos. A casa da mulher, que está desempregada, está condenada.

Atrás da residência dela tem um barranco que está desabando. Com a chuva insistente, dessa madrugada, a situação ficou ainda pior. Isabel já recebeu o auxílio moradia da prefeitura no valor de R$ 400, e alugou outra casa. No entanto, quando não está chovendo, ela passa os dias no local para vigiar o imóvel.

” Moro aqui já tem 16 anos, todos os anos é isso, tenho que abandonar minha casa. Daqui três meses vou voltar pro beco porque não tenho outro lugar para morar. E nada é feito de efetivo para mudar a realidade de quem mora nessa àrea. As coisas só pioram. Durante o dia fico na casa para vigiar o pouco que tenho, porque outras pessoas podem invadir”, desabafou a mulher.

Já no bairro Marilândia, na última segunda-feira, um muro de contenção desabou e comprometeu diversas moradias. O muro que caiu faz divisa com a casa da aposentada Conceição Francisca dos Santos, de 65 anos. Depois disso, a idosa disse que toda vez que chove ela pede a Deus para a casa dela não ser engolida pelo barranco.

” Moro nesse endereço tem 26 anos e nunca esse muro cedeu. Depois que meu vizinho cavou o barranco para aumentar a casa dele infiltrações começaram acontecer, e por fim, essa tragédia. Sem a contenção todas as casas podem ser engolidas. Não tenho como construir uma contenção, recebo um salário de aposentadoria e meu filho que mora comigo está desempregado.Nossa renda no momento dá só para comer,” disse apreensiva a idosa.

Auxílio

Segundo a Prefeitura de Ibirité, as famílias desalojadas e desabrigadas foram prontamente atendidas pela secretaria de Desenvolvimento Social, e encaminhadas para o CRAS, para fazerem o cadastro e, aquelas que necessitarem, serem inclusas no programa do aluguel social.

Plano de contigência

Além disso, ainda conforme a Pefeitura de Ibirité, a Defesa Civil apresentou, no dia 31 de agosto, um Plano de Contingência para o período de chuvas 2021/2022, com a presença e respaldo de diversas autoridades.

“Um dos objetivos do plano é resguardar a vida dos moradores e diminuir as consequências causadas pelas precipitações.

Um mapeamento minucioso das áreas de risco do município foi realizado. Além disso, cenários e medidas a serem tomadas, seja de risco hidrológico ou geológico, também estão contempladas no documento,” concluiu a nota.

Fonte: O Tempo