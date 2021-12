Valentim reconhece dificuldade em virar final com Galo: ‘é ser realista’

A goleada histórica do Atlético por 4 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil é muito difícil de ser revertida na Arena da Baixada, pelo Athletico-PR. O jogo de volta é nesta quarta-feira (15), às 21h30, em Curitiba. Após a partida, o técnico do Furacão, Alberto Valentim, falou sobre a dificuldade que a equipe terá no jogo da volta e afirmou que o resultado aconteceu por uma noite infeliz.

O time paranaense foi muito instável na temporada de 2021 e a goleada sofrida do Galo é mais uma prova. Enquanto se preparava para final da Copa Sul-Americana – vencida em cima do Red Bull Bragantino -, o Furacão também precisava se preocupar com a luta contra o rebaixamento à Série B. O Athletico-PR terminou o Brasileiro na 14ª colocação, com apenas quatro pontos a mais do que o Grêmio, primeiro time no Z-4.

Para chegar à final da Copa do Brasil, o Furacão derrubou o poderoso Flamengo, vice-campeão brasileiro e vice também da Libertadores nesta temporada. Depois de empatar em 2 a 2 em Curitiba, o Athletico calou o Maracanã lotado no jogo da volta com um 3 a 0 em cima dos donos da casa. Após a derrota, Valentim reconheceu a força do Galo, mas ressaltou ter tido apenas um dia infeliz.

“O elenco do Atlético é muito forte. Todo mundo sabe. Investimento altíssimo, tanto é que foram campeões com uma margem grande pro segundo colocado no Brasilieor, mas foi um jogo que nós não conseguimos repetir boas atuações que fizemos e não retrata. Foi uma noite infeliz. Nós jogamos com outro time também muito forte. Só chegamos na final tirando um time com o investimento altíssimo, valores individuais, nós chegamos na final. Vejo pelo lado de não termos tido uma tarde feliz, a começar pelo primeiro gol que foi uma infelicidade nossa. Não foi um pênalti causado porque queríamos. Foi uma bola rápida, bateu no braço do nosso atleta”, disse o treinador.

Com o apoio da torcida, que marcou presença no Mineirão, apesar dos ingressos com preços mais caros, o Galo conseguiu massacrar o Furacão e já colocou uma mão na taça na Copa do Brasil. Para o treinador rubro-negro, reverter o placar não será nada fácil, mas o foco será na vitória, em casa, diante da torcida.

“Temos que ser realistas que é muito difícil reverter esse jogo com uma diferença de quatro gols. Temos que nos preparar para vencer o jogo, até porque vamos estar com a nossa torcida, dentro da nossa casa. Vamos fazer de tudo para pensar o jogo. Independente do placar, fazer outra grande partida dentro da arena”, afirmou.

Fonte: O Tempo