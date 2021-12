A Fazenda 13: MC Mirella pede votos em Solange em roça contra Dynho

A funkeira MC Mirella, que está se divorciando do marido Dynho Alves, confinado em “A Fazenda 13” (Record), usou as redes sociais para pedir aos fãs que votem em Solange Gomes para ela ser uma das finalistas no reality. A peoa disputa a permanência com Dynho Alves, Rico Melquiades e Sthe Matos.

“Rico já está garantido! Tem que ajudar a Sol para ficar. Rico e Sol hoje”, escreveu a funkeira no Twitter. Muitos fãs de Mirella disseram que vão votar em Solange e pediram mutirão para ela ficar no reality rural. “Não tem nem a possibilidade dela sair, bebê”, escreveu uma internauta.

Em contrapartida, outros fãs da cantora disseram que não tem nada garantido que o peão Rico vai ganhar. “Foi assim que Érika [Schneider] e Tiago [Piquilo] dançaram. Foco só [no] Rico”, escreveu uma fã da cantora. “Mi infelizmente não vou poder ajudar”, comentou outra internauta.

A funkeira deu entrada no processo de divórcio do dançarino Dynho Alves, em novembro, após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influencer Sthe Matos. Ela compartilhou nas redes sociais a decisão de por fim ao relacionamento.

“Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’ como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, escreveu a funkeira no Twitter.

Mirella considerou reprovável o comportamento do marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influencer no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento dele dentro de “A Fazenda 13”.

“Portanto, após analisar criteriosamente o reiterado comportamento de desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada e irreversível”, disse Mirella.

A cantora falou que não vai comentar mais nada sobre o assunto e pede a compreensão de todos. Mas ela não deseja mal ao ex-marido e torce para que ele vença o reality. “Continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo como sempre muita sorte e sucesso para ele.”

