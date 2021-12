Aeroportos da Infraero devem movimentar 3 milhões de passageiros

Os 37 aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) devem receber cerca de 2,9 milhões de passageiros entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (14) pela empresa.

O número é 44% maior em relação ao mesmo período do ano passado, entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa.

Segundo a Infraero, estão previstos mais de 22 mil pousos e decolagens no período, uma alta de 37% em relação aos 16,5 mil voos realizados em 2020. O pico de movimento está previsto para os dias 20 e 23 de dezembro e 3 de janeiro.

Recomendações

Os aeroportos seguem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais. As orientações completas estão disponíveis no site da Infraero.

A empresa recomenda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de uma hora e meia para voos domésticos e de três horas para voos internacionais.

Também está disponível para consulta, no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Guia do Passageiro com informações sobre compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e acessibilidade, entre outras recomendações.

*Com informações da Infraero