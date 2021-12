América aprova criação da SAF e vai apresentar investidor em 21 de janeiro

O América apresentará em 21 de janeiro de 2022 o grupo investidor que vai compor a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A notícia foi confirmada nesta terça-feira (14) pelo presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior. O martelo foi batido após reunião e aprovação unânime pelo conselho deliberativo do clube alviverde.

“Hoje (terça-feira), aprovamos a criação da SAF. O América, a partir de agora, já pode formar a parceria com os investidores. Até o dia 21 de janeiro vamos apresentar esse investidor. Já está tudo acertado, a papelada acabando de ser estudada e vamos fazer essa apresentação. Já assinada, vale lembrar. Há outros advogados entrando em contato com diretoria do América, mas já estamos alinhados com o grupo. Tenho certeza de que (o investidor), vai trazer bons frutos e bons resultados para o América”, informou Alencar ao Super.FC.

O dirigente ressaltou que, no acordo, todo o patrimônio do América será mantido, bem como a identidade visual do clube.

“Conseguimos aprovar sem nenhum voto contra, sem nenhuma abstenção. A partir de agora, é um novo rumo. Todo o patrimônio será preservado nessa nova sociedade e só o futebol ficará com os novos investidores”, explicou.

Pelo América, a SAF será conduzida por Marcus Salum, atualmente no comando do futebol, que já vinha trabalhando há meses no projeto do clube-empresa.

“O torcedor americano ficará satisfeito com os novos rumos que vamos tomar, com o clube-empresa sendo coordenado pelo Salum. O conselho gostou do que ouviu e, agora, é o ‘finalmente’. Depois de tudo assinado, vamos apresentar o nome e o que será exigido nesse contrato”, reiterou Alencar.

Fonte: O Tempo