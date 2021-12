ANS suspende venda de 12 planos de saúde por causa de reclamações; veja a lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu nesta semana a venda de 12 planos de saúde. A comercialização está temporariamente proibida por causa do grande número de reclamações terceiro trimestre de 2021. A medida entra em vigor na sexta-feira (17).

Clique aqui e consulte a lista dos planos suspensos

De acordo com a ANS, as operadoras ficam impedidas de vender os planos até que apresentem melhoras nas condições e padrões de atendimento. Conforme a agência, a medida faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, “que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores”.

Ainda segundo a ANS, “o objetivo da suspensão de planos é impedir a entrada de novos usuários em planos com problemas na assistência”. Para quem já possui os planos suspensos, nada muda e a pessoa não ficará desassistida.

Fonte: O Tempo