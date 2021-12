Após críticas, Cachopa celebra prêmio de melhor levantador do Mundial

Mesmo estando em sua terceira temporada como titular no Sada Cruzeiro, o levantador Fernando Cachopa não deixou de conviver com as críticas da torcida em alguns momentos.

Substituir referências como William e Uriarte não foi uma missão tranquila, mas o maior reconhecimento sobre sua capacidade pode ter vindo com o prêmio de melhor levantador do Mundial de Clubes, vencido pelo Sada Cruzeiro pela quarta vez no último sábado (11) no ginásio Divino Braga, em Betim.

Cachopa fez um Mundial primoroso, com boa distribuição e sendo eficiente nos momentos mais decisivos. Um dos maiores exemplos foi ter feito o bloqueio do Lube Civitanova, da Itália, um dos paredões mais temidos do planeta, ‘sambar’ do seu lado da rede.

Os italianos fizeram apenas um ponto de bloqueio em toda a partida, vencida pelos celestes por 3 a 0, com atuação de alto nível de toda a equipe.

Cachopa se mostra tranquilo sobre as críticas que ainda recebe, mostra ser maduro o suficiente para não deixá-las influenciar no seu jogo e evolução e conta com ajuda dos companheiros para seguir no caminho dos lugares mais altos com a camisa azul.

“É muito legal ganhar o prêmio de melhor levantador do mundo, mas grande parte do meu papel depende muito dos outros. Dependo da recepção, da virada de bola do nosso time. E tenho companheiros excelentes, que me deram total condição de distribuir, de acelerar, de fazer o jogo como gosto de fazer. Devo muito a todo grupo e, na minha concepção, no voleibol não existe individual. Nada disso seria possível se o conjunto não fosse tão qualificado. Estou feliz demais”, afirma o levantador.

O central Otávio, também premiado como melhor do Mundial na sua posição, fez questão de dividir a taça individual com os companheiros.

“O prêmio individual nada mais é que um trabalho coletivo, porque sem todas as peças ninguém consegue fazer nada sozinho. É uma conquista muito especial de todos nós”, comemora Otávio.



