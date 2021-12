Audiência pública debate proposta de aumento nos planos de saúde para idosos

Será realizada uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (16), para debater as possíveis mudanças na Lei 9.656, de 1998, que podem levar a aumentos nas mensalidades de planos de saúde para idosos. Em xeque está um texto preliminar de substitutivo que vem sendo elaborado pelo deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), relator da Comissão Especial dos Planos de Saúde.

O texto preliminar ainda não foi divulgado publicamente, mas parte de seu conteúdo chegou ao público por meio da imprensa. Entre os pontos mais polêmicos, está uma proposta de alteração no Estatuto do Idoso para permitir maior cobrança dos beneficiários com mais de 60 anos. A lei veda discriminação por idade entre pessoas idosas.

De acordo com o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), que solicitou a audiência, é importante dar transparência para o debate, algo que não tem sido feito no âmbito da comissão especial. A audiência está sendo realizada pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. “As audiências precisam ser realizadas para que a população possa saber o que estão fazendo de forma secreta”, afirmou o parlamentar.

Outro ponto que Padilha pretende colocar em pauta é a proposta de ampliar a cobertura dos planos de saúde, permitindo a oferta de contratos apenas para consultas e procedimentos simples.

“Estão querendo fazer algo separado para as doenças. Você faz um contrato para tratar a hipertensão, mas se tiver um enfarto ou uma isquemia, não vai ter cobertura”, explicou Padilha, lembrando que a grande maioria dos beneficiários é formada por jovens trabalhadores, segurados graças a planos contratados por empresas. “Quando você contrata um plano, não sabe que problemas de saúde vai ter ao longo da vida”.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) deve estar presente à audiência pública. A entidade teve acesso ao texto preliminar do substitutivo e apontou várias considerações ao projeto, verificando os pontos que podem prejudicar os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o país tem mais de 48,5 milhões de beneficiários.

De acordo com Carlos Barbosa, professor de Direito Público da UNA, uma mudança tão profunda na lei precisa ser debatida com a sociedade. “É preciso consultar o setor técnico, que neste caso seriam médicos, hospitais, agências reguladoras. Depois deve-se consultar a coletividade. Se a pauta está ligada à dignidade humana, não dá para se trabalhar a toque de caixa”, afirma.

A mudança na Lei dos Planos de Saúde já havia sido debatida em 2017, mas o texto foi rejeitado pelos parlamentares após várias entidades ligadas ao direito do consumidor se manifestarem contrárias às alterações.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) já se manifestou publicamente contra qualquer mudança na lei, que foi criada para garantir cobertura a todas as pessoas que pagam pela saúde suplementar. “A proibição às coberturas reduzidas foi um dos principais avanços com a aprovação da Lei, e é justamente essa regra que as operadoras querem alterar. O principal fundamento da cobertura integral é que o usuário não tem como saber quais serão suas necessidades futuras”, argumentou o conselho em posicionamento publicado em julho deste ano.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) defende uma diversificação nas coberturas oferecidas, permitindo a oferta de planos que não oferecem todos os tratamentos, mas têm valores mais acessíveis. “Defendemos uma maior segmentação, com mais modalidades de cobertura; novos modelos de franquias e coparticipação; e mais liberdade para a comercialização de planos individuais, com regras competitivas para preços e reajustes. Outro ponto importante é diversificar e ampliar os tipos de coberturas que podem ser oferecidos, a chamada ‘modulação de produtos’. Hoje são apenas cinco opções, restringindo a criação de opções adequadas para o perfil de cada família ou empresa”, afirma a diretora executiva da FenaSaúde, Vera Valente.

Posicionamentos

A reportagem procurou pelo relator, Hiran Gonçalves, mas o deputado não deu retorno. Procurou ainda os demais membros da Comissão Especial dos Planos de Saúde e recebeu retorno de apenas dois parlamentares.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) disse não ser favorável a qualquer retirada de direito dos consumidores. “Vou ser rígido no que diz respeito à proteção do consumidor que só vê aumentos e perde cobertura”, afirmou.

O deputado Odair Cunha (PT-MG) afirmou que o projeto precisa ser melhor detalhado e não pode ser aprovado ainda neste ano. “A comissão precisa de melhores condições para analisar o texto, já que ele tem incongruências. É melhor que o debate seja feito no próximo ano”, analisou.

