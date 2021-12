Cruzeiro fica perto de renovar contrato de Vitinho, diz agente

O Cruzeiro se prepara para renovar o contrato de Vitinho, jogador que voltou ao clube após empréstimo ao Palmeiras. O meia-atacante ajusta os últimos detalhes para prorrogar o seu compromisso na Toca da Raposa II.

O agente do atleta, Bruno Vicintin, se manifestou sobre o caso por meio de seu perfil no Instagram: “A renovação do Vitinho estamos finalizando. Se não tiver nenhuma surpresa, deve resolver”.

O jogador de 19 anos estava no Palmeiras, que optou por não exercer o direito de compra do atleta. Os paulistas poderiam adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 10 milhões.

O Palmeiras, no entanto, tentou um novo empréstimo de Vitinho, o que foi recusado pelo Cruzeiro. O seu novo vínculo na Toca da Raposa II deverá ter duração de três temporadas.

Fonte: O Tempo