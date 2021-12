Cruzeiro já começa a ganhar corpo e cara de time para 2022

Alô, Nação Azul! O Cruzeiro segue contratando no mercado e, com nove nomes anunciados, já começa a ganhar corpo e cara de time para 2022. Há quem diga que estão contratando muitos veteranos e, com isso, formando um elenco velho. Mas o que tem que ser analisado e levado em consideração é que o clube está trazendo jogadores vencedores, tarimbados e que já vivenciaram muitas situações no futebol, principalmente conquistas de títulos. O clube busca o que está dentro das suas condições e realidade e, logicamente, está montando um time para a próxima Série B e não para anos de futuro. O Cruzeiro já tem jovens e com a chegada desses nomes que foram anunciados, será possível balancear. Tem tudo para dar uma mescla boa. O zagueiro Sidnei é um nome de respeito, com anos de futebol internacional, tendo enfrentado grandes atacantes europeus, incluindo o gênio Messi. Então é isso, nação, está sendo montado um time experiente e cascudo para buscar o acesso em 2022. O torcedor segue esperançoso de que ainda chegue um camisa 10 e mais um bom atacante. A coisa tá caminhando para que isso se confirme.

Fonte: O Tempo