Cruzeiro: Rafael Santos será aproveitado por Luxemburgo em 2022

Vanderlei Luxemburgo solicitou a volta do lateral esquerdo Rafael Santos ao Cruzeiro em 2022. O jogador, que estava emprestado à Ponte Preta, agradou à comissão técnica nesta temporada e será utilizado no ano seguinte.

O jogador de 23 anos fez 36 partidas pela equipe mineira, sendo 30 na condição de titular. No período, se responsabilizou por quatro assistências. A ideia da comissão técnica é ter mais opções para a função. Matheus Pereira foi titular em parte do ano, e Jean Victor (que não deve ficar) também teve algumas oportunidades. O atacante Felipe Augusto foi improvisado com frequência no setor.

Rafael Santos tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. O atleta foi emprestado em duas oportunidades neste ano. Ele disputou o Paulistão pela Inter de Limeira e, posteriormente, defendeu a Ponte Preta.

Fonte: O Tempo