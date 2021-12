Diego Costa chega ao hotel em Curitiba e se junta à delegação do Galo

Depois que o elenco do Atlético fez o último treinamento antes da final da Copa do Brasil , já em Curitiba , o atacante Diego Costa chegou ao hotel em que está a delegação alvinegra. O centroavante ficou um dia a mais em Belo Horizonte para se recuperar do desconforto que teve na coxa direita e pode aparecer entre os titulares na decisão.

Agora é de verdade! Diego Costa chegou em Curitiba agora pouco e se juntou ao grupo do Atlético no hotel. Ficou um dia a mais em BH para tratar o desconforto na coxa direita. Pode aparecer na final amanhã. pic.twitter.com/sENr3ecekw — Giovanna Pires (@giovannapiresm) December 14, 2021

Diego Costa veio a Curitiba em um jatinho particular e chegou acompanhado do agente de futebol Leonardo Belmani. Em meio às especulações de saída do centroavante de 33 anos do clube alvinegro, recebeu o apoio caloroso da torcida o esperada no hotel, no centro de Curitiba.

Na tarde desta terça-feira (14), o técnico Cuca falou sobre a possibilidade de contar com o atacante no confronto decisivo. Ele sentiu um desconforto no primeiro jogo da final, no Mineirão e foi substituído ainda aos 12 minutos do primeiro tempo. Diego fez um tratamento especial na Cidade do Galo para se recuperar.

Fonte: O Tempo