Diego Costa viaja para ver Athletico-PR x Atlético na final da Copa do Brasil

O atacante Diego Costa viajou a Curitiba na tarde desta terça-feira (14) para assistir à partida contra o Athletico-PR. O atacante, que sentiu um incômodo na coxa direita, foi para a capital paranaense em um jato particular ao lado de amigos.

O centroavante de 33 anos foi para o local a pedido do departamento de futebol. O técnico Cuca disse aos atletas que fazia questão da presença do grupo completo na cidade para a partida que pode dar o título da Copa do Brasil ao Galo.

Os mineiros venceram a equipe paranaense por 4 a 0 no jogo de ida da final do torneio de mata-mata. O duelo aconteceu no Mineirão, no último domingo (12).

Diego Costa tem contrato com o Atlético até o fim de 2022. No entanto, o centroavante colocou a sua permanência em xeque na próxima temporada. Ele ainda não definiu se ficará no clube para o próximo ano.

