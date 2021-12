Estudante mineira que levou ‘bolo’ dos convidados já planeja festa ‘estilo Gkay’

O aniversário da estudante mineira Maria Clara Monteiro Almeida, de 26 anos, repercutiu na internet. Mas, ao contrário da festa realizada pela humorista Gessica Kayane, a Gkay, que reuniu diversas celebridades por três dias, a celebração da moradora de Belo Horizonte viralizou por não ter a presença de nenhum convidado.

“No total, 15 amigos da época da escola e da faculdade confirmaram presença, mas ninguém apareceu”, lamentou. Depois de chorar, borrar a maquiagem e, por fim, relatar o caso nas redes sociais, Maria Clara celebrou o aniversário apenas com poucos familiares.

O que ela não imaginava é que o caso fosse repercutir tanto e que novas amizades iriam surgir da situação. “Amanhã, inclusive, vou ao cinema com meus novos amigos”, comentou. Para o ano que vem, ela já projeta uma nova comemoração de aniversário. “Tanta gente falou que quer ir celebrar comigo que acho que vou ter que fazer uma festa no estilo ‘Farofa da Gkay'”, brincou.

Cês sabem o que é cê dar uma festa de aniversário e ninguém que você convidou vir???

pois eu descobri hj As fotos são de mais cedo de quando eu tava bonita pq eu já borrei a make toda de tanto chorar feliz aniversário pra mim pic.twitter.com/2qEIeQMCxf — a menina que levou bolo na festa (@mariaa_mont) December 12, 2021

Decepção e superação

A estudante, que cursa arquitetura, disse que superou o “bolo” que levou dos convidados. Mas, no dia, admite que ficou decepcionada e muito triste. “O problema não foi apenas eles não terem vindo na minha festa. Tem todo um contexto, eles já não estavam sendo bons amigos”, declarou.

A festa, marcada para acontecer no último domingo (12), teve de tudo: bolo, doces e salgadinhos. “Minha mãe foi para a área da piscina com minha tia, e eu fiquei em casa esperando os convidados. Fiquei com receio deles aparecerem e não ter ninguém para atender o interfone e, por isso, fiquei sozinha. Quando vi que ninguém viria, fui para o quarto e chorei muito”, lembrou.

Chateada, Maria Clara tirou um cochilo e, quando acordou, refez a maquiagem e celebrou com os parentes. “Depois aproveitei com minha família e foi ótimo! Agora estou rindo da situação”, disse.

Segundo a estudante, os amigos ainda não explicaram o motivo de não terem comparecido. Mas, se eles não enviaram mensagens, outras pessoas escreveram comovidas com o caso. Ela está criando novos ciclos de amizades e empolgada com a oportunidade de criar novos laços com pessoas diferentes.

“Não esperava tanta repercussão. Meu novo grupo de amigos me chamou para ir ao cinema. Estou animada”, confessou.

Fonte: O Tempo