Familiares de passageira de app que denuncia estupro pedem justiça

O que era para ser uma tranquila volta para casa usando um aplicativo de viagem, depois de mais um dia corrido de trabalho, acabou se transformando em um pesadelo na vida de uma comerciante autônoma, de 42 anos, que teve a identidade preservada.

A mulher denunciou que foi violentada sexualmente durante uma corrida por aplicativo. O agressor seria o próprio motorista, identificado pela polícia como Douglas Ramos, de 42 anos. O homem está preso. Familiares da comerciante se dizem inconformados com a violência e pedem justiça.

Por outro lado, a esposa do suspeito, se diz arrasada e não acredita que o homem com quem ela vive há quatro anos pode ser um estuprador.

Versão da vítima

Tanto para a polícia, quanto para os familiares, a mulher contou que o crime aconteceu na noite da última segunda-feira (13). Ela disse que solicitou pôr aplicativo uma viagem de aproximadamente 30 quilômetros – de Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, até a residência que ela mora com três filhos adultos e outros parentes, no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Mudança de comportamento. A mulher contou que durante o trajeto o motorista dirigia em uma velocidade acima da respeitada e tinha falas desconexas – sobre trânsito e trabalho. Na altura da avenida Abrahão Caram, esquina com avenida Carlos Luz, quando passavam próximo ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o homem parou o carro em um local pouco iluminado e colocou a mão na cintura como se estivesse armado.

Na sequência, ele mandou a passageira passar para o banco da frente. Em seguida, o homem abriu o zíper da calça, expôs a genitália e obrigou a mulher a masturbá-lo. Temendo pela própria vida, a vítima fez o que o homem pediu e, em seguida, saiu do carro desorientada.

Após a violência, a mulher passou mal. Mas mesmo assim, ela procurou imediatamente uma delegacia para denunciar o caso. Familiares da mulher que preferiram não se identificar disseram que a comerciante está arrasada.

“Minha irmã vai precisar de acompanhamento profissional depois de passar por esse trauma. Ela possui diversos problemas de saúde: pressão alta e convulsões. Ela ainda faz uso de medicamentos controlados. Com a violência vivida a saúde dela piorou bastante. Ela não quer relembrar sobre esse assunto que causa enormes feridas na alma,” disse a familiar que preferiu o anonimato.

Ainda conforme a familiar, a mulher está ainda mais abalada com a agressão porque ela possui um filho que também é motorista de aplicativo.

Prisão

Causando espanto a companheira o homem foi preso em casa, na noite da última segunda-feira (13), no bairro Jardim Europa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O suspeito foi localizado após rastreamento da placa do carro, por meio, dos dados disponíveis no próprio aplicativo.

“A verdade será revelada. Mas se por ventura, o estupro for comprovado, Douglas terá que pagar,” disse a companheira do motorista

A companheira do motorista, Elizabete Souza, de 42 anos, disse que passou a noite em claro. Ela não acredita que o homem com quem ela se relaciona há quatro anos possa ter cometido um estupro.

“Essa não é a índole do Douglas. Eu o conheço. Sei que essa história será desvendada. O telefone dele já está com a polícia. Todas as viagens que ele fez e a duração de cada corrida está no histórico do aplicativo. No histórico não consta que ele passou na avenida Abrahão Caram. A verdade será revelada. Mas se por ventura, o estupro for comprovado, ele terá que pagar,” disse Elizabete.

Polícia

A Polícia Civil informou que o motorista foi preso. “O homem de 42 anos foi preso em flagrante pelo crime de estupro e encaminhado ao Sistema Prisional. O suspeito negou os fatos,” pontuou a nota.

Motorista era da 99

O homem era motorista da 99. Em nota a empresa comunicou que o motorista foi bloqueado do aplicativo.

“A 99 lamenta profundamente o caso denunciado pela passageira. Assim que tomamos conhecimento, bloqueamos o motorista do aplicativo e mobilizamos uma equipe que está buscando contato com passageira para acolhimento e suportes necessários. A empresa repudia veementemente o ato e possui uma política de tolerância zero para qualquer forma de violência, seja através de ações, gestos ou palavras, especialmente contra as mulheres. Estamos à disposição para colaborar com as investigações da polícia,” pontuou um trecho da nota.

O que é estupro?

De acordo com o Código Penal Brasileiro – artigo 213, Lei 2.015, de 2009, estupro é ”constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.”

A advogada criminalista Carla Silene Lisboa, explica que estupro é crime. A ação se baseia na prática de qualquer ato que tenha conotação sexual, mediante violência ou grave ameaça. A pena é de 6 a 10 anos de reclusão.

“É bom frisar que as penas para este crime podem variar. Se o estupro se der contra crianças de 8 a 12 anos, ou cause lesão grave, a pena pode chegar a 12 anos. Mas se resultar a morte, a pena é de 20 anos de prisão,” detalhou a advogada.

Ainda conforme a advogada, após o estupro a mulher não deve tomar banho. A vítima deve procurar a polícia imediatamente. ” Não tomar banho e procurar a polícia rápido é criacial para a elucidação do caso. Assim os vestígios do crime não serão perdidos, como esperma ou até mesmo o sangue do suspeito,” explicou.

