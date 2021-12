Filha de André Gonçalves com Tereza Seiblitz posta indireta ao pai

A vida de André Gonçalves não está fácil, e mais ainda, o relacionamento do ator com as filhas. O ator teve a prisão decretada recentemente por dever um valor de cerca de R$ 350 mil da pensão alimentícia de Valentina, 18 anos, fruto do seu relacionamento com a atriz e apresentadora Cynthia Benini.

Agora chegou a vez da primogênita Manuela Seiblitz, filha de André Gonçalves com a atriz Tereza Seiblitz, cobrar pensão do pai.

A jovem de 23 anos usou as redes sociais nesta segunda-feira para mandar uma indireta após o pai criticar a rigidez da lei que prevê prisão para quem não tem condições de pagar pensão.

“Curiosidade do dia: Mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil ”, postou Manu nos stories do Instagram.

No fim de semana, André deu uma entrevista ao jornal O Globo e falou da mágoa que sente por não ter mais um bom relacionamento com as filhas e contou que foi bloqueado por elas nas redes sociais. Ele disse ainda que todo esse imbróglio se deve a uma perseguição a sua atual companheira, a artriz Dani Winits. “Talvez essa perseguição seja, sim , por conta da situação e da história da Dani, ela é uma estrela — disse. — Mas eu espero que não, não é o que eu acho. Mas claro que já passou pela minha cabeça. Até porque existia relação, afeto, amor, cuidado, as férias eram com a gente. Os aniversários, às vezes, com a gente. A Dani foi o máximo de “boadrasta” com a Valentina e o Pedro. A Dani conversa coisas que eu não sei, até conversas que eu não tenho com Valentina, ela tem”, contou André.

Fonte: O Tempo