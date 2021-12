Filhas de Gugu Liberato e Rose Di Matteo comemoram 18 anos com festa antecipada

As filhas gêmeas de Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo anteciparam a festa dos 18 anos na última sexta-feira, dia 10. Sofia e Marina compartilharam os momentos de confraternização nas redes sociais apenas nesta segunda-feira, 13.

O apresentador da Record TV morreu em novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, após um acidente doméstico. Gugu e Rose também são pais de João Augusto, filho mais velho do casal, que está com 20 anos.

Na página oficial do Instagram, Sofia Liberato publicou uma série de fotos em que apareceu ao lado da irmã, ambas com vestido vermelho, do irmão e segurando um porta-retrato em que aparecem Gugu e a mãe. Na legenda das imagens, a filha do apresentador escreveu apenas a palavra “família”, acompanhada do símbolo de um coração.