Galo cobra e Kalil determina apuração sobre provocação de servidora na Arena MRV

Depois de o Atlético cobrar punição à arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que publicou fotos provocando o Galo com o gesto do “6 a 1”, em alusão à goleada aplicada pelo Cruzeiro diante do alvinegro, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, o prefeito Alexandre Kalil determinou a apuração dos fatos. O episódio ocorreu nesta terça-feira (14), enquanto a servidora fazia vistoria nas obras da Arena MRV.

“O prefeito Alexandre Kalil determinou pessoalmente à Secretária Municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas, a abertura de um procedimento administrativo disciplinar para a apuração dos fatos e tomada de providências cabíveis”, informou a nota da assessoria da PBH.

No fim desta tarde, o Atlético publicou nota de repúdio cobrando punição à servidora.

“Em respeito à sua torcida e em defesa do trabalho profissional e ético, exige que a referida arquiteta seja severamente punida nos termos da lei, bem como aguarda manifestação da prefeitura sobre o ato supostamente praticado por funcionário público, no exercício de suas atividades profissionais. O clube também vai avaliar junto a seu departamento jurídico a possibilidade de acionar judicialmente, exigindo danos morais, a arquiteta”, diz um trecho da nota publicada pela assessoria do Galo.

Fonte: O Tempo