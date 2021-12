Galo cobra punição para arquiteta que teria feito o ‘6 a 1’ na Arena MRV

O Atlético publicou uma nota de repúdio, na tarde desta terça-feira (14), em relação a uma postagem que teria sido feita por uma arquiteta e urbanista da Prefeitura de Belo Horizonte, durante vistoria realizada na Arena MRV. No entanto, o Galo não explica na nota qual teria sido a provocação.

O motivo para a revolta do clube alvinegro seria uma foto que teria circulado nas redes sociais com a servidora fazendo o gesto do “6 x 1” com as mãos, em alusão à goleada aplicada pelo Cruzeiro diante do alvinegro, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

Procurada, a assessoria da PBH disse que, até o momento, não teria tomado conhecimento sobre o fato, e solicitou que a demanda fosse encaminhada por e-mail para apuração. Assim que houver retorno, o posicionamento do executivo municipal será publicado.

O Atlético cobrou punição à profissional, caso seja comprovada a autoria da suposta postagem.

“Em respeito à sua torcida e em defesa do trabalho profissional e ético, exige que a referida arquiteta seja severamente punida nos termos da lei, bem como aguarda manifestação da prefeitura sobre o ato supostamente praticado por funcionário público, no exercício de suas atividades profissionais. O clube também vai avaliar junto a seu departamento jurídico a possibilidade de acionar judicialmente, exigindo danos morais, a arquiteta”, diz um trecho da nota publicada pela assessoria do Galo.

