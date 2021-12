‘Gato’ em luz na RMBH causou prejuízo de R$ 400 milhões para a Cemig em 2021

Um balanço conjunto da Cemig e da Polícia Civil divulgado nesta terça-feira (14) apontou que a realização de fiscalizações por parte da companhia energética e a deflagração de seis operações em parceria com a polícia resultaram no corte de energia em grandes estabelecimentos que furtavam energia – prática popularmente conhecida como ‘gato’-, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estimativa é de que, somado, o prejuízo gerado ultrapasse os R$ 400 milhões no ano.

Em 2021, a Cemig realizou 360 mil fiscalizações e após apuração identificou gatos na rede elétrica onde o prejuízo chegou a R$ 400 milhões, desse total R$ 330 milhões estão sendo cobrados dos responsáveis pela prática criminosa.

Outras seis operações de combate à prática de ‘gatos’ na região metropolitana também foram realizadas pela Polícia Civil, que resultou em nove pessoas presas, 26 irregularidades identificadas e R$ 2 milhões em prejuízos apurados. O gerente de medição e perdas da Cemig, Luiz Renato Fraga, destaca que o grande prejuízo é causado por grandes empresas e indústrias que insistem em praticar o furto de energia.

“A gente tem a questão da pessoa de baixa renda, é sim uma realidade. Mas há grandes empresas e grandes comércios envolvidos que a gente entende que não precisariam disso. Há outras soluções que podem ser adotadas, como o uso eficiente da energia”, afirma.

Com a ação criminosa do furto de energia, o prejuízo também é pago pelo consumidor que paga a conta de forma regular. Fraga destaca que se não houvesse furto de energia por parte de grandes empresas, a tarifa de energia em Minas poderia ser reduzida em torno de 2% para os consumidores.

“A Cemig mede toda a energia injetada em nosso sistema e tem toda a energia faturada, a diferença a gente chama de perda total. Dentro da perda total nós temos a perda técnica e a perda comercial que é o que nós fornecemos aos clientes e não foi faturado. A nossa estimativa é de que se a perda comercial tendesse a zero a tarifa de energia dos mineiros poderia ser reduzida em perto de 2%”, pontua o representante da Cemig.

Responsáveis

O delegado Roberto Alves Barbosa, da Polícia Civil, destaca que no caso de condomínios, a responsabilização pelo crime de furto de energia fica para o dono do apartamento ou para o administrador do local.

“Pelo código penal nós temos que individualizar a autoria do crime. Não podemos punir qualquer pessoa que supostamente tenha cometido o crime. E um condomínio, se a gente conseguir individualizar o imóvel que está fazendo a subtração, o proprietário do imóvel será penalizado. Se o condomínio todo estiver envolvido nesse desvio, serão o administrador e as pessoas que representam aquele condomínio”, disse o delegado.

Dessa forma, a Cemig orienta que ao alugar um apartamento, o proprietário passe a conta para o nome da pessoa que está alugando, para não ser responsabilizado em caso de alguma irregularidade ser encontrada.

Os indiciados podem responder pelo crime de furto de energia elétrica, previsto no código penal. Além de ressarcir a companhia energética, a pena prevista pode chegar a oito anos de prisão.

Fonte: O Tempo