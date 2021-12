Governo cancela R$ 1,8 mi previstos para projetos do audiovisual mineiro

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) anunciou na última sexta-feira (10) o cancelamento parcial do edital Exibe Minas, destinado ao setor audiovisual mineiro.

A medida atinge duas das três partes do projeto – que originalmente receberia do governo R$ 2 milhões de investimento em edital, mas que ficará agora somente com R$ 140 mil. Com isso, 27 festivais e projetos de formação que foram aprovados no ano passado em todo o Estado deixarão de ser realizados.

Entre as iniciativas que seriam contempladas, estavam festivais de cinemas tradicionais, como o Forumdoc.bh – que acontece anualmente na capital mineira e em outras cidades do interior do Estado; o Curta Circuito, também de Belo Horizonte, e o Primeiro Plano, de Juiz de Fora.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem de O TEMPO, a redução parcial intensifica o sentimento de insegurança do setor em relação às políticas estaduais, e deixa mais escancarada as dificuldades vividas pela classe nos últimos anos.

“O impacto dessa redução – ainda que parcial – é enorme, pois estamos falando de 27 projetos entre festivais e cursos de formação que estão por toda parte de Minas Gerais”, avalia a vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais (Consec), Aryanne Ribeiro. “Para a gente que contava com esse dinheiro, é muito negativo não se cumprir o pagamento deste edital”.

Outra reclamação dos envolvidos é de que a situação extraordinária não teria sido informada pela Secult de maneira direta e que a informação do cancelamento chegou a eles por meios e fontes informais, e sem nenhum pedido de desculpas.

“Recebi o comunicado por um grupo do audiovisual pelo WhatsApp. Em nenhum momento recebemos esse comunicado pelos canais oficiais que a Secult usa para dialogar com os proponentes”, divide Daniela Fernandes, vice-presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais (Sindav) e membra do Fórum de Festivais.

Segundo ela, nenhuma resolução do problema foi proposta pela pasta.

“Durante o edital existiu uma ausência na comunicação por parte da Secult desde o início. Só tínhamos notícia pela representante do audiovisual no Consec. O último e-mail enviado por parte da Secult foi em 13 de agosto de 2021 com a Carta de Aprovação Edital FEC 04/2020 Exibe Minas, pedindo para abrirmos a conta e subirmos os documentos no SEI. O único ponto apresentado foi que se reuniram com todos os proponentes para comunicar o erro no cálculo do valor, mas que aceitando a redução até dezembro seria feito o depósito”, pontua Daniela.

Os artistas afirmaram ainda que não há possibilidade alguma desses projetos serem realizados sem incentivo público.

“Acho muito difícil a maioria dos festivais sobreviverem sem ajuda do governo, ainda mais nos tempos que estamos de pandemia. Essas verbas são de extrema importância para dar continuidade às políticas públicas do Estado”, lamentou Aryanne Ribeiro.

Resposta da Secult

Segundo nota enviada à reportagem pela Secult, o órgão explica que “a justificativa e a motivação para o pagamento dos prêmios em sua totalidade não observou o disposto no art. 28 do Decreto Estadual 47.427/2018, que estabelece que os valores distribuídos a título de premiação não podem exceder 20% do orçamento do Fundo Estadual de Cultura (FEC) para o exercício financeiro, considerando, para tanto, todos os editais de premiação”.

A declaração ainda diz que “as categorias 1 e 3 do edital foram canceladas pois os valores estão acima do permitido pela legislação, inviabilizando, assim, o pagamento e a liberação dos recursos aos contemplados nestas categorias (1 e 3) do Edital FEC 04 – Exibe Minas. Já os pagamentos da Categoria 2 do Edital FEC 04/2020 – Exibe Minas estão mantidos, e os recursos serão liberados aos contemplados de acordo com os trâmites legais”.

Por fim, o documento informa “que está prevista, para o início de 2022, a publicação de um edital com os mesmos parâmetros e voltado ao mesmo público, contemplando os objetos descritos nas Categorias 1 e 3 do Edital FEC 04/2020 – Exibe Minas”.

Fonte: O Tempo