Grupo dança hino do Galo versão ‘Michael Jackson’ em rua de Moscou; veja o vídeo

Até Michael Jackson comemorou o bicampeonato do Galo em 2021 – e a festa veio de longe: Moscou, na Rússia. O grupo de dança mineiro The Walkers enfrentou um frio de -10°C para homenagear os ‘campeões do gelo’ pela conquista do Campeonato Brasileiro. Capitaneados pelo Rei do Pop, os dançarinos vestiram a camisa do Atlético e capricharam na coreografia ao som do hino do clube. Veja o vídeo:

Homenagem ao Galo no gelo

O The Walkers é formado por seis dançarinos de BH e estava na Rússia a trabalho quando o Galo foi campeão brasileiro.

“A gente foi convidado pra dançar no Kremlin com a orquestra filarmônica da Rússia, agora em dezembro, e fomos pra lá. A gente saiu com as camisas do Galo todas na mochila porque a gente já sabia que o Galão ia ser campeão”, conta Alexandre Mayrink, integrante do grupo.

Eles acompanharam a partida do hotel em Moscou, um dia antes da data marcada para a apresentação.

“Um dia depois (da vitória do Galo) foi nosso show. O Ricardo já estava maquiado e vestido de Michael Jackson, e aí a gente aproveitou para fazer o vídeo para o Galão”, lembrou Mayrink, que é torcedor do Atlético.

Dos seis dançarinos do The Walkers, três são atleticanos, dois são cruzeirenses e um é “meio neutro”, nas palavras de Mayrink. Mesmo assim, todos toparam participar da homenagem numa boa e o resultado surpreendeu os artistas.

“Foi mais de zueira, mais para nós, para mandar para a galera. Mas aí o vídeo viralizou e tomou uma proporção muito maior. A gente não esperava essa repercussão”, contou Mayrink.

No embalo do sucesso da coreografia, o grupo já prepara uma nova ação para o jogo desta quarta-feira, 15, final da Copa do Brasil. O conteúdo, no entanto, ainda é uma surpresa.

Virais no YouTube

Além das apresentações do The Walkers, o grupo mantém um projeto no YouTube com a proposta de vídeos virais. O canal Ricardo Walker tem mais de 1 milhão de inscritos. Um dos vídeos, sobre a evolução da dança ao longo das décadas, já ultrapassou 73 milhões de visualizações.

Fonte: O Tempo