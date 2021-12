Handebol: Brasil luta contra Dinamarca, mas cai no Mundial feminino

A seleção feminina de handebol teve o sonho do bicampeonato mundial adiado. Nesta terça-feira (14), as brasileiras foram superadas pela Dinamarca por 30 a 25 no Palácio de Esportes de Granollers (Espanha), pelas quartas de final da competição. As Leoas (como é conhecida a equipe nacional) se despedem após cinco vitórias e duas derrotas e aguardam a sequência do mata-mata para saberem a classificação final.

🇩🇰🆚🇧🇷 Denmark return to the World Championship semi-finals for the first time since 2013 as they defeat Brazil in the opening #Spain2021 quarter-final 💥 #sheloveshandball pic.twitter.com/do3UTdO7sq — International Handball Federation (@ihf_info) December 14, 2021

A campanha, de qualquer forma, foi a melhor do país no Mundial desde o título de 2013. O Brasil foi à competição em solo espanhol em meio a uma renovação, com apenas duas remanescentes da última conquista (Babi Arenhart e Ana Paula Belo) e sem Duda Amorim, eleita a melhor jogadora do mundo na década passada pelo site especializado Handball Planet, que se aposentou da seleção em outubro, após a Olimpíada de Tóquio (Japão), onde a equipe sequer passou da primeira fase. O técnico também foi novo: Cristiano Rocha, que era auxiliar do espanhol Jorge Dueñas, demitido após os Jogos.

O primeiro tempo do embate com a Dinamarca foi equilibrado. Apesar de as europeias se manterem à frente, chegando a ter três gols de vantagem, o ataque brasileiro deu trabalho à goleira Sandra Toft (eleita a melhor em quadra). Principalmente Adriana Doce, artilheira do jogo com dez gols, sendo cinco em cada tempo. As Leoas até empataram a partida em 13 a 13, mas cederam o 14º gol segundos antes do intervalo.

🇩🇰 Denmark are unbeatable when she has her day 🔥 17 saves at 40% for Sandra Toft in the first #Spain2021 quarter-final 💪 #sheloveshandball @dhf_haandbold pic.twitter.com/LDDJeBGyvF — International Handball Federation (@ihf_info) December 14, 2021

Na etapa final, as dinamarquesas mostraram o porquê de terem uma das melhores defesas do Mundial e mostraram eficiência para aproveitarem as brechas que o Brasil passou a deixar na defesa (especialmente nas pontas, onde as adversárias tiveram 100% de aproveitamento ofensivo). Com 70% de eficiência geral nos chutes, contra 49% das brasileiras, as europeias abriram cinco gols de vantagem e administraram o resultado, retornando à semifinal da competição pela primeira vez após oito anos.