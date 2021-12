Idoso morre após ser baleado no pé durante tentativa de assalto no Triângulo

Um tiro no pé matou um idoso de 69 anos, na manhã da última segunda-feira (14), durante uma tentativa de assalto em uma fazenda na zona rural de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. A vítima estava trabalhando no curral da propriedade, por volta das 6h, quando foi abordado por dois homens.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até a fazenda Campo Belo, que fica às margens da BR-365, e encontrou a vítima já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do idoso no local.

Para os militares, a mulher dele relatou que estava dentro de casa, enquanto o marido trabalhava no curral, quando escutou um disparo. Ao abrir as janelas, avistou dois homens correndo e escutou quando um deles disse “sai fora daqui, vai embora”, enquanto fugiam sem levar nada.

Ainda de acordo com a PM, a idosa ajudou a vítima a ir até a varanda, onde ele permaneceu até perder os sentidos, antes mesmo da chegada da polícia. Ele foi atingido por um tiro no pé esquerdo.

Suspeito é investigado

A mulher do idoso contou ainda que, cerca de 3 meses atrás, um menor de idade que poderia estar envolvido no crime havia trabalhado na propriedade. Segundo a mulher, o adolescente portava uma arma de fogo e teria tentado vendê-la ao marido.

A PM chegou a ir até a casa da família do menor, onde foi apreendida uma réplica de pistola, e na casa do próprio suspeito, onde nada de ilícito foi encontrado. Ele negou qualquer participação no crime.

Entretanto, testemunhas que não se identificaram teriam relatado ter visto dois indivíduos caminhando a pé e debaixo de chuva a cerca de 2 km da fazenda assaltada.

Diante do relato, a PM foi até o local indicado e conseguiu localizar pegadas dos suspeitos e, seguindo o trajeto, localizaram também uma blusa de frio molhada, pendurada em uma cerca, que teria semelhança com a roupa usada por um dos suspeitos.

A peça foi apresentada para a família do adolescente, que a identificou como sendo de um tio dele. Ainda conforme a corporação, o adolescente e o tio são conhecidos por envolvimento no tráfico. Os materiais foram encaminhados para a Polícia Civil (PC), que investigará o homicídio.

Fonte: O Tempo