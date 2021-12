Jair Renan, filho ’04’ de Bolsonaro, é intimado pela PF a prestar depoimento

O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento na investigação que apura uma suposta propina paga por empresários com interesse na administração pública. A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo jornal O Globo, que informou ainda que o depoimento deve acontecer nesta semana.

O veículo teve acesso ao documento do inquérito, que apontaria que houve associação do filho do presidente, também conhecido como “04”, com outras pessoas “no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a Administração Pública Federal e Distrital sem aparente contraprestação justificável dos atos de graciosidade. O núcleo empresarial apresenta cerne em conglomerado minerário/agropecuário, empresa de publicidade e outros empresários”.

Ainda conforme a reportagem do jornal, o inquérito está na reta final e outros alvos da investigação também deverão prestar depoimento à PF ao longo desta semana.

Procurado por O Globo, o advogado de Jair Renan, Frederick Wassef, não quis comentar a intimação pelo fato de o inquérito correr em segredo de Justiça. Mas o advogado disse que o filho do presidente não cometeu qualquer irregularidade e atribuiu o inquérito à “perseguição da esquerda”.

A investigação

Em março deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento preliminar para apurar possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração e Jair Renan.

O “04” teria recebido um carro elétrico de representantes da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, avaliado em R$ 90 mil. Um mês após a doação, em outubro do ano passado, a empresa conseguiu agendar um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do qual também participou Renan.

A proximidade de Renan com a Gramazini e outras companhias despertou a atenção do Ministério Público Federal (MPF), que instaurou um procedimento preliminar para apurar “possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro”.

Na época, o advogado Frederick Wassef, que representa Renan, negou a acusação de tráfico de influência contra o filho “04” de Bolsonaro. Wassef, que representa também o irmão mais velho de Renan, Flávio Bolsonaro, disse que o jovem não possui nenhum carro, nem foi presenteado.

“Fui constituído como advogado de Jair Renan para defendê-lo e vou requerer cópia na íntegra desse processo. Não tem nenhum carro, ele nem atuou para abrir porta para ninguém. Jair Renan nem sabe da existência desse carro. Ele não tem carro nenhum, inclusive. É mais um ato para atingir o presidente da República”, disse Wassef ao Estadão.

As suspeitas sobre Jair Renan Bolsonaro envolvem a utilização da empresa de eventos dele, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, para promover articulações entre a Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, grupo empresarial que atua nos setores de mineração e construção, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Fonte: O Tempo