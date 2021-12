Justiça mineira alerta para golpes com mandados falsos enviados por e-mail

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) emitiu, nesta terça-feira (14), um alerta sobre e-mails falsos que estão sendo enviados à população com a imagem de um mandado judicial e supostas intimações e citações. Na mensagem, que não tem o endereço oficial da Justiça mineira, existe o pedido para que a pessoa clique em um link para visualizar ou imprimir o mandado.

“O TJMG alerta que esses e-mails não são mandados cíveis e criminais enviados pela instituição. Deles não consta nenhuma informação na qual seja possível identificar as partes envolvidas, número do processo ou telefones de contato. Ao clicar no link da mensagem falsa para mais informações, os dados pessoais podem ser roubados”, alerta o tribunal.

Notificação virtual foi permitida na pandemia

Apesar do golpe, o TJMG lembra que, por conta da pandemia de Covid-19, foi determinado que os oficiais de Justiça analisassem a possibilidade de se cumprir as diligências por meios não presenciais, de forma remota. Para isso, os profissionais precisam se identificar por telefone ou WhatsApp e disponibilizam uma imagem do mandado, além de disponibilizarem contatos para que a pessoa fossa confirmar, nas varas judiciais, as informações do documento.

O TJMG lembra ainda que todos os mandados enviados por oficiais de Justiça, por e-mail ou WhatsApp, trazem dados que possibilitam a verificação da veracidade do documento, “como o número do processo, nomes das partes, identificação da secretaria que emitiu o mandado e nome completo da pessoa a ser citada/intimada”.

Fonte: O Tempo