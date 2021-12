Marília Mendonça tem primeira linha de maquiagem anunciada

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) teve sua primeira linha de maquiagens anunciada nesta terça-feira (14). Em uma parceria com a marca Océane, os produtos estão disponíveis no site da loja de cosméticos e, segundo comunicado da empresa, a artista terá uma segunda coleção em 2022.

A linha possui caneta delineadora, três tons de batom líquido, paleta de sombras com seis cores, paleta de iluminadores com três opções e blush. A edição é limitada e recebeu o nome de “Marília Mendonça by Océane. Inspiração que não pode acabar”. Parte das vendas será revertida em prol de obras e causas sociais que ela apoiava.

Segundo a marca, a parceria estava sendo planejada há um ano, e o lançamento dos produtos era previsto para 4 de dezembro. Ruth Moreira, mãe da artista, apoiou a continuidade do projeto. “Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”, afirmou.

Michel Chehaibar, fundador da Océane, afirmou que a artista participou de todos os processos do desenvolvimento da linha. “O principal desejo dela, desde o início, foi de que a coleção tivesse total sinergia com ela e seus fãs. Ela fez questão de escolher cada uma das cores e texturas, deu opinião sobre as embalagens, queria saber sobre a qualidade dos produtos”, contou.

A artista faleceu no dia 5 de novembro, após um acidente de avião. Recentemente, com a retrospectiva musical do streaming de áudio Spotiy, a sertaneja foi a artista feminina mais ouvida no país, e a terceira mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres.

Marília tem mais de 12,1 milhões de ouvintes mensais no serviço. Ela ocupa a posição de 386ª artista mais popular entre todos os músicos, nacionais e internacionais, com canções no Spotify.

A dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, ficaram em segundo lugar na lista de mulheres mais ouvidas na plataforma. As três lançaram, juntas, o projeto “As Patroas”, álbum com regravações de grandes sucessos de outros artistas, pouco antes da morte da cantora.

Fonte: O Tempo