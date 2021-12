‘MasterChef Brasil’: Saiba o que vai rolar na grande final desta terça (14)

Chegou o dia da grande final da 8ª temporada do “MasterChef Brasil ”. Eduardo, Isabella e Kelyn disputam o título de melhor cozinheiro amador do país. A Band divulgou em seu site alguns spoilers do que vai rolar no último episódio da temporada que vai ao ar nesta terça (14), às 22h30.

Será a primeira vez que os finalistas vão reencontrar suas famílias, já que durante as gravações do programa, eles ficaram confinados em um hotel de São Paulo, como medida protetiva contra à Covid. Ainda há o retorno de todos os eliminados ao mezanino. A final do reality também terá uma live com o músico Lucas Lima. Pela primeira vez na história do programa, vencedor receberá a notícia da vitória em live do TikTok.

A Band também anunciou qual será o menu de cada um dos finalistas. Inédito em uma final, Isabela, que surpreendeu várias vezes ao longo da temporada, vai inovar mais uma vez e preparar um menu 100% vegano para a final. Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, Isabella disse que a escolha foi “uma loucura”. “O meu menu não é só um cardápio. Eu estou trazendo uma mensagem junto e acho que é isso o que o público pode esperar, um conceito por trás de tudo”, entrega.

Já Kelyn vai apostar em menu regional e no clássico pantaneiro ‘caldo de piranha’ para exaltar os ingredientes do centro-oeste, sua região natal. “Aprendi a valorizar o lugar de onde vim durante o programa. Venho do interior do País, do cerrado, e vou enaltecer a culinária regional. Os frutos do cerrado da Amazônia, os peixes de água doce… Meu objetivo no menu é esse”, contou Kelyn também em entrevista exclusiva ao Band.com.br.

E por fim, Eduardo, que foi um dos participantes que esteve no “MasterChef Júnior”, se inspirou na gastronomia francesa para tentar levar o título de melhor cozinheiro amador do Brasil.

Em entrevista ao portal da Band, ele disse que vai repaginar clássicos da culinária francesa. “Vou tentar trazer essa influência francesa que eu tenho dentro da minha gastronomia, mas de maneira jovem. A ideia é mostrar um jovem clássico”, explicou.