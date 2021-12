Meio caminho andado para o segundo bicampeonato do ano

Que sensacional a goleada do Galo no domingo, na final da Copa do Brasil. Os 4 a 0 no Furacão, fora o baile, encaminharam o segundo bicampeonato nacional do timaço do Cuca neste ano. É, torcedor atleticano, parece que o ano vai ser mesmo o da reparação histórica. Ficou faltando só a Copa Libertadores, mas não se pode ter tudo na vida de uma só vez, não é mesmo? De qualquer maneira, é preciso também ter parcimônia neste momento para não menosprezar o adversário na decisão de quarta-feira. O Furacão é forte e joga muito bem dentro de casa, portanto, é preciso colocar o pé no chão e buscar mais uma vitória para o torcedor atleticano ficar mais tranquilo do que nunca. E, depois, comemorar. Depois de quarta-feira, então, começa o planejamento para o ano de 2022. Será que Diego Costa fica? Isso é algo que a diretoria e o jogador vão ter que decidir. Com certeza, o foco será a Libertadores, e a experiência do centroavante seria fundamental para o Atlético na busca do segundo título do torneio mais importante das Américas. Um abraço!

Fonte: O Tempo