Metrô de BH estende horário de estações próximas a shoppings por causa do Natal

Com o objetivo de atender os usuários de shoppings na véspera do Natal, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que algumas estações do metrô de Belo Horizonte ficarão abertas até 23h30 entre os dias 18 e 23 de dezembro. As bilheterias funcionarão até este horário nas estações Santa Efigênia, Minas Shopping e Vilarinho.

As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque após às 23h. “A CBTU-BH pede para que os usuários evitem filas e adquiram seus ingressos de retorno com antecedência”, completa a companhia.

Além disso, é importante lembrar que o uso de máscara cobrindo boca e nariz segue obrigatório em todas as estações e dependências do metrô, conforme decreto municipal.

“A publicação impõe que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto”, lembra a CBTU.

Horários

As bilheterias do metrô de BH funcionam todos os dias de 5h40 às 23h, enquanto as estações estão abertas desde as 5h15 para quem já possui cartão ou bilhete para embarque.

Nos dias úteis o intervalo dos trens é de 7 a 10 minutos em horários de pico e de 15 minutos nos demais horários. Nos sábados o intervalo é de 15 minutos nos picos e 20 no restante do dia. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.

Fonte: O Tempo