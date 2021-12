Moradores espancam homem acusado de ser ‘maníaco sexual’ em Barão de Cocais

Um homem de 43 anos, suspeito de crimes de importunação sexual e chamado pela população de “maníaco sexual”, foi espancado e quase assassinado pela população, nesta segunda-feira (13), em Barão de Cocais, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 19h no bairro Boa Esperança. A vítima das agressões é suspeita de crime de importunação sexual contra uma criança de 10 anos no mês passado. Após o ocorrido, um grupo de mulheres criou um grupo no Whatsapp para discutir o ocorrido.

Neste grupo outras mulheres relataram já terem sido vítimas do homem, no entanto, formalizado via boletim de ocorrência na Polícia Militar, há somente a denúncia contra a menina de 10 anos. A mãe da criança disse que já houve outras importunações sexuais por parte do suspeito com a filha.

Quando a vizinhança soube do fato, se revoltou e decidiram agredir o suspeito com chutes e socos. Ele teve lesões contusas na cabeça e na face e foi socorrido a um hospital da cidade. Ninguém foi preso e a ocorrência foi repassada a Polícia Civil para investigações.

Homem é chamado de “maníaco sexual” pelos moradores

Segundo a polícia, moradores do bairro fizeram várias ameaças ao homem quando ele estava sendo socorrido dizendo: “melhor não voltar”, “se voltar vai morrer” e “se voltar o serviço será terminado”. A família do homem agredido foi orientada a não retornar com ele para o bairro para manter sua integridade física.

No bairro ele ficou conhecido como “maníaco sexual” e os moradores relatam que o homem tem o hábito de mostrar o pênis para crianças e mulheres e também se masturbar na rua.



