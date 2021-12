Novo golpe no Instagram: criminosos invadem contas e vendem produtos falsos

Um novo golpe que está sendo praticado no Instagram tem causado dor de cabeça para os usuários: agora, além de invadir as contas, os criminosos estão se passando pela pessoa para anunciar e vender móveis e eletrodomésticos por preços muito baixos e lucrar em cima de quem acredita na oferta e paga antecipadamente.

Casos como esse começaram a surgir com mais frequência no mês de dezembro em todo o Brasil e, segundo a Polícia Civil, muitas vítimas estão em Minas Gerais. Uma delas é a mineira Fernanda Corlaiti, 44, que atua como profissional de marketing.

Usuária ativa da rede social, ela conta que perdeu o acesso a conta minutos após acessar um link suspeito. “Pouco antes da invasão eu tinha recebido um link para conferir ofertas de pontuação de milhas. Preenchi tudo e logo depois caiu a ficha”, relata.

Quando se deu conta, os criminosos já haviam alterado a senha e publicado uma série de anúncios, se passando pela vítima. “Eles criaram uma história de que uma amiga minha estava de mudança para Portugal e precisava se livrar de algumas coisas. Vários amigos caíram no golpe e fizeram o pix”, detalha.

Entre os amigos, houve quem saísse no prejuízo. “Teve um que pagou R$ 1.700 na esperança de comprar um frigobar e uma geladeira. Outra pagou R$ 900 numa televisão, fora vários outros que me ligaram falando que já estavam prontos para fazer o pix”, diz Fernanda.

A diarista Jerusa Maia, 37, de Belo Horizonte, por uma situação bem parecida. Segundo ela, a conta no Instagram foi invadida e usada para anunciar um celular por um preço muito baixo. “Na hora eu entrei nas minhas outras redes e avisei todo mundo que era golpe, mas muita gente já tava me perguntando se eu realmente estava vendendo Iphone”, diz Jeruza.

Se proteja

Marco Zanini, CEO da Dinamo Networks – empresa especializada em segurança digital, alerta que alguns comportamentos do usuário podem facilitar a vida dos criminosos. Um deles é o cadastro em links suspeitos.

“Não acesse formulários de links suspeitos recebidos por e-mail ou pelas redes sociais, e suspeite quando receber mensagens de promoções ou sorteios que exigem cadastro em sites de terceiros”, diz Zanini.

Ainda segundo Zanini, todo cuidado na internet ainda é pouco. “Nunca dê informações pessoais em uma rede social, ou para alguém que disse que viu um post seu lá e te telefonou. Esse é um procedimento que a gente tem que cumprir: sempre desconfiar”, completa.

Investigação

Na Delegacia especializada em investigação de crime cibernético, a impressão é que essa artimanha tem ganhado cada vez mais força.

“Esse é um golpe que aconteceu durante todo o ano de 2021, e a cada semana aparecem mais vítimas. São crimes que acontecem das mais variadas maneiras, com diversos anúncios falsos, mas que no fundo se utilizam sempre da mesma estratégia de enganar quem vê o anúncio e acredita estar negociando com um conhecido”, explica o delegado Renato Guimarães.

Os casos que chegaram à Polícia Civil estão sendo investigados. De acordo com o delegado, essa prática incorre em fraude de venda eletrônica – crime que prevê pena de 4 a 8 anos de prisão.

O que diz o Instagram

Em nota, o Instagram alegou que disponibiliza recursos de segurança para ajudar a proteger os usuários de invasão de contas, como ‘autenticação de dois fatores’ e ‘atividade de login’, além de diferentes caminhos para a recuperação. Além disso, a empresa recomenda cautela e orienta os usuários a denunciarem atividades suspeitas.

Confira a nota na íntegra:

“O Instagram disponibiliza recursos de segurança para ajudar a proteger os usuários de invasão de contas, como ‘autenticação de dois fatores’ e ‘atividade de login’, além de diferentes caminhos para a recuperação, disponíveis na Central de Ajuda. Recomendamos ainda que as pessoas desconfiem de publicações na internet que ofereçam serviços e bens por um valor abaixo do preço de mercado e pedimos que denunciem através do aplicativo publicações e contas que considerarem suspeitas”

Fonte: O Tempo