O que o Cruzeiro precisa para aprovar investidor como sócio majoritário da SAF

O Cruzeiro trabalha para o Conselho Deliberativo aprovar uma alienação maior do clube na transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Haverá uma Assembleia Geral nesta sexta-feira (17) para discutir a situação.

De acordo com a apuração do Super.FC, o clube precisa de aprovação da maioria simples (50% mais um voto) para garantir a mudança no Estatuto do Clube. A ideia é que os investidores possam atuar como sócios majoritários na Toca da Raposa II.

O desejo da atual diretoria do Cruzeiro é que seja aprovada alienação de até 90% do clube, o que faria com que terceiros fossem sócios majoritários, e a parte social permanecesse apenas com 10%.

Não há necessidade de quórum mínimo para a votação da próxima sexta-feira, de acordo com a apuração da reportagem. A XP Investimentos já avisou que deixará o processo se o novo formato não for aprovado.

“Eu gostaria de esclarecer um ponto. Nos últimos meses tivemos interações com inúmeros investidores. Posso afirmar que todo investidor sério e de credibilidade só vai investir no futebol brasileiro se tiver o controle da SAF, e de preferência com percentuais altos”, disse Pedro Mesquita, sócio e head de investimentos da corretora.

“Caso o Cruzeiro não aprove a venda do seu controle na próxima sexta, nós, da XP, deixaremos o comando do processo, pois será inviável realizar um transação que seja interessante para o futuro do clube. De forma alguma a aprovação significa que o processo será simples e fácil. Ainda teremos muito trabalho pela frente”, acrescentou.

