Pabllo Vittar comemora 5 anos de carreira com álbum visual ‘I Am Pabllo’

“Completar cinco anos de carreira não é algo que acontece todo dia, né?”, comenta Pabllo Vittar, aos risos, ao falar sobre o feito alcançado na vida profissional e desejo de comemorar esse marco com um trabalho especial. A ideia era um show, mas muito diferente daqueles que a cantora havia feito até então, e que revisitasse toda a carreira dela. Daí nasceu o projeto audiovisual “I Am Pabllo”, que a cantora lança nesta terça-feira (14), com transmissão, a partir das 21h30, no canal pago TNT (TV e YouTube) e no canal oficial de Pabllo no YouTube . O vídeo da apresentação ficará disponível na plataforma de vídeo, e o áudio, nos aplicativos de música.

O show foi gravado na Oca, no Ibirapuera, em São Paulo, neste ano, com uma mega estrutura. Ao todo, são quatro palcos, cada um representando um elemento: água, ar, terra e fogo. “Porque é quem eu sou; eu sou um elemento da natureza, eu sou algo que não se pode parar”, diz Pabllo, explicando o conceito de “I Am Pabllo”. Segundo ela, a inspiração para fazer algo tão grandioso (com quatro troca de roupas e 20 bailarinos no palco) veio, também, após assistir à apresentação “The Show”, do grupo feminino sul-coreano de k-pop Blackpink.

“Eu já queria fazer esse DVD. E no ano passado, depois que eu assisti ao ‘The Show’, me deu o estalo: gata, eu tenho que fazer um bafo que junte os meus quatro álbuns e que seja um mega show, com balé, estrutura de palco, banda ao vivo, mudar os arranjos das músicas…”, conta a artista drag queen. “A estrutura desse especial está toda amarrada com a minha identidade e também com o que eu aprendi com o k-pop nesse último ano”, completa.

As principais músicas da carreira de Pabllo Vittar fazem parte de “I Am Pabllo”. “A gente quis fazer esse show como uma comemoração dos cinco anos de estrada e trazer as músicas que marcaram a minha carreira até aqui, dos meus quatro álbuns: ‘Vai Passar Mal’. ‘Não Para Não’, ‘111’ e ‘Batidão Tropical’”, pontua ela. O repertório inclui os hits “Disk Me”, “Ama Sofre Chora”, “Tímida”, “Open Bar”, “Bandida”, “Problema Seu” e “Amor de Que”.

Na apresentação ela faz a primeira performance ao vivo do recém-lançado single “Number One” (parceria com Rennan da Penha). “Os quatro palcos se amarram de uma forma muito linda e a gente resolveu o repertório de acordo com o que cada música combinava. Não é um bloco representando cada álbum, é tudo misturado e dividido entre os elementos”, explica Pabllo.

‘Eu me sinto muito feliz por poder chegar aqui’

Pabllo Vittar conta que vinha preparando o projeto “I Am Pabllo” desde o começo de 2021. Segundo ela, foram dois meses de ensaio antes da gravação, treinando voz, corpo e a saúde para aguentar o batidão em cima dos quatro palcos. “Esse projeto me fez muito feliz, porque me empenhei muito. Eu estava há muito tempo parada, por causa da pandemia, e depois você o resultado desse trabalho na mão… estou muito orgulhosa”, afirma a cantora. “Eu considero isso como o maior presente para os meus fãs e para as pessoas que curtem o meu trabalho”, ressalta.

A cantora aproveita o momento de comemoração e de lançamento do “I Am Pabllo” para relembrar o início da carreira. “Eu lembro com muita felicidade! Passamos por muito perrengue no começo”, diz ela, com um sorriso no rosto. “Quando a gente vai chegando assim, vai conquistando as coisas, sente falta dos perrengues lá do começo (risos). Era incrível chegar com a minha peruca de plástico toda embaraçada depois do show e ter que fazer ‘meet and great’ (momento em que os fãs podem conhecer os ídolos) com 100 pessoas”, cita.

Ela conta que aproveitou o período de pandemia, em casa, para rever as antigas apresentações. “Muito nostálgica”, pontua a cantora. “Finalizando projeto o ‘I Am Pabllo’, para essa comemoração dos cinco anos, eu me sinto grata, me sinto muito feliz por poder chegar aqui e ver que realmente valeu muito a pena ter saído da minha cidade, ter conhecido as pessoas que eu conheci, ter levado os ‘nãos’ que eu levei também. Porque tudo me moldou para chegar nesse momento de agora. Me sinto muito preparada, mas muito grata também, e é só alegria, só felicidade”, afirma.

