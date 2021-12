Policial militar serra grade de cela e foge de batalhão em Contagem

Um subtenente da Polícia Militar que estava preso no 39º Batalhão, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, serrou as grades da cela e fugiu. O registro da ocorrência da fuga foi feito nesta segunda-feira (13) por meio de boletim de ocorrência.

Segundo o documento, os militares perceberam a fuga por volta de 15h, quando foram retirar os detentos para o banho de sol. A cama do subtenente estava com travesseiros cobertos por um lençol. A grade da janela da cela dele estava serrada.

No fim de semana, o militar recebeu a visita da noiva e da filha e comunicou a elas a intenção de fugir. Nesta segunda-feira, ele ligou para a noiva e disse que já estava fora do batalhão. A mulher ficou de levar R$ 2.000 para ele e algumas peças de roupas.

O subtenente foi para a casa de um primo que contou à Polícia que o militar pretendia fugir em 22 de dezembro, mas adiantou a fuga ao saber que após uma fuga de outro militar do 34º Batalhão as celas seriam revistadas.

A polícia apurou que o detido pode ter fugido para São Paulo. Ele ainda não foi encontrado. No boletim de ocorrência consta que as câmeras de segurança e os alarmes sonoros das celas estavam inoperantes.

Segunda fuga em uma semana

No último sábado (11), um policial militar acautelado no 34º Batalhão no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, também fugiu. O sargento danificou uma cerca de arame de concertina e saiu do local. Ele usou uma serra para sair da cela.

O que diz a Polícia Militar

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que adotou as providências de Polícia Judiciária Militar previstas no artigo 9º, combinado com o artigo 243 e 247, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em desfavor dos policiais militares responsáveis pela guarda de dois militares que estavam presos em unidades da PMMG, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), à disposição da Justiça, e conseguiram fugir.

A PMMG esclarece, ainda, que a Corregedoria está acompanhando o caso e que a instituição está realizando diligências para captura dos militares foragidos.

Fonte: O Tempo