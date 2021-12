Resultados de casos suspeitos da ômicron em Minas devem ser divulgados nesta 4ª

Os resultados das amostras dos casos suspeitos da variante ômicron em Minas Gerais devem ser concluídos e divulgados nesta quarta-feira (15), informou a Fundação Ezequiel Dias (Funed). Até o momento, o Estado não tem confirmação da nova cepa do vírus da Covid-19, mas investiga quatro suspeitas.

Responsável pelas análises, a Funed explicou que o prazo padrão para sequenciamento é de sete dias. “Mas como se trata de amostras importantes, o processo deve ser concluído até amanhã, dia 15/12”, informou por nota.

Os resultados dos exames genéticos que vão confirmar ou descartar se a ômicron já está presente no Estado serão entregues para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), detalhou a Funed.

Casos suspeitos

Conforme o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, os casos suspeitos são de dois homens e duas mulheres que testaram positivo para Covid-19 após voltarem de viagens de Gana, Moçambique e África do Sul. O continente é, no momento, o epicentro da nova cepa.

Confira abaixo as principais perguntas e respostas e o que se sabe sobre a variante Ômicron:

A Ômicron causa doenças mais graves?

De acordo com a agência, ainda são necessários mais dados para saber se as infecções pela variante causam doenças mais graves ou mais mortes do que a infecção por outras variantes. Também não se sabe ainda se haverá reinfecções e infecções emergentes em pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19.

As vacinas funcionam contra a Ômicron?

A Anvisa já solicitou aos desenvolvedores de vacinas contra a covid-19 aplicadas no Brasil que avaliem o impacto da variante na eficácia de seus imunobiológicos. A princípio, acredita-se que as doses atuais devem proteger contra doenças graves, hospitalizações e mortes mesmo em casos de infecção pela Ômicron, o que, segundo a agência, ressalta ainda mais a importância da vacinação completa e da dose de reforço, especialmente para os mais vulneráveis: idosos, indígenas, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde.

Os medicamentos combatem a Ômicron?

A agência informou que está acompanhando as discussões internacionais sobre o tema, sobretudo em relação a anticorpos monoclonais. Cientistas estão trabalhando para determinar o quão bem os tratamentos existentes para covid-19 funcionam em casos de infecção pela variante. A princípio, segundo a Anvisa, alguns tratamentos provavelmente permanecerão eficazes, enquanto outros podem ser menos eficazes.

As máscaras funcionam contra a Ômicron?

De acordo com a agência, as máscaras faciais oferecem proteção contra todas as variantes da covid-19. Por esse motivo, a Anvisa continua a recomendar o uso da máscara, independentemente do estado de vacinação da pessoa. Até que se saiba mais sobre o risco da Ômicron, é importante, segundo a agência, usar todas as ferramentas disponíveis para proteger a população.

Vigilância

Para melhor proteger a saúde pública, a Anvisa destacou a importância da ampliação da testagem e da vigilância genômica para rastrear variantes do Sars-CoV-2.

Alerta

Até que se saiba mais sobre o risco da Ômicron, a agência lembrou que é importante que se tenha tranquilidade e que se utilize todas as ferramentas disponíveis para a proteção individual e coletiva. A Anvisa reafirmou a importância da vacinação e da utilização de medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Isso porque a covid-19 se espalha por meio do contato próximo com pessoas que têm o vírus, mesmo quem não apresenta sintomas.

