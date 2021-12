Turista mineiro morre de parada respiratória na praia do Morro, em Guarapari

Um turista mineiro morreu em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo, após uma parada cardiorrespiratória, na tarde desta segunda-feira (13). O homem de 35 anos é natural de Timóteo, no Vale do Aço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros capixaba, o mineiro estava com a mulher em um quiosque da praia do morro. Ele se sentiu mal e acreditou que fosse por causa do calor.

O homem entrou na água, mas ficou pior. As pessoas ajudaram a tirá-lo e chamaram o salva vidas que viu que o mineiro já estava em parada cardiorrespiratória respiratória.

Os bombeiros foram chamados e fizeram os primeiros socorros, mas ele não resistiu e morreu. A mulher contou que o marido tinha tomado rebite no domingo (12) para aguentar a viagem e depois de novo na segunda para aproveitar a praia. As causas para a morte ainda serão apuradas.

Fonte: O Tempo