América: zagueiro analisa erros e acertos do time na temporada

O ano de 2021 é considerado histórico para o América. Com a permanência na Série A e a conquista da inédita vaga para a Libertadores de 2022, o saldo é positivo, mas não significa que a trajetória foi fácil. O zagueiro Ricardo Silva destaca erros e acertos do time, e o que fica de lição para a temporada seguinte.

Recuperação no torneio

“Esse ano foi um ano de muita luta. Tenho para mim que nós devemos aprender com os pequenos detalhes onde, principalmente no início do campeonato, deixamos de pontuar. É algo que não pode acontecer”, destacou o zagueiro.

Ricardo Silva se refere aos três primeiros jogos, nos quais o Coelho foi derrotado por Athletico-PR, Corinthians e Flamengo. Nos sete primeiros jogos, somou apenas três pontos. “Tivemos que correr atrás (dos resultados). E foram jogos difíceis. É muito desgastante para você correr atrás do rebaixamento, é uma carga muito mais pesada”, refletiu Ricardo.

Rendimento em casa

No primeiro turno, das quatro vitórias conquistadas, três foram como mandantes. Apesar disso, o desempenho foi abaixo do esperado para o Coelho, que vinha de boa temporada em casa, na Série B. No returno, a situação se inverteu, mas é um erro que não pode se repetir, segundo Ricardo. “Um dos pontos negativos é não pontuar dentro de casa, não deixar esses pontos escaparem”, disse.

Trocas de treinadores

Durante o Campeonato Brasileiro, o América sofreu com as mudanças de treinadores. O grupo foi forçado a se readaptar a dois modelos de jogos, após a saída de Lisca, com a chegadas de Mancini e Marquinhos Santos. O processo foi delicado, mas rapidamente assimilado pelos jogadores.

“Sabemos que teve todo o processo de mudança de comando e tivemos que, o mais rápido possível, nos habituar. O ponto positivo é que nossa equipe evoluiu muito, e independente da mudança a gente abraçou o Mancini e o Marquinhos”, comentou.

União do grupo

O resultado do América em campo se deve a união do grupo que acreditou no bem maior, como declara Ricardo Silva. “Esse grupo é muito bom, abençoado. Quando o comando passava alguma coisa, a gente comprava a ideia. E isso foi bacana demais porque a gente via muita sinceridade, respeito, e vontade de vencer. É o que me deixou marcado no ponto positivo, pois abraçamos a causa, e todo mundo estava unido no objetivo que era deixar o América na Série A”, concluiu.

