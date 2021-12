O Atlético enfrenta o Athletico pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em Belo Horizonte, a torcida alvinegra se reúne no Bar do Salomão, tradicional reduto atleticano no bairro Serra, para acompanhar a partida que pode garantir mais um bicampeonato para o Galo.

Fonte: O Tempo