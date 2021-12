Covid e febre amarela: BH vai bater de porta em porta para conferir vacinação

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai adotar uma nova estratégia no combate à pandemia da Covid-19. A partir de agora, agentes de saúde vão bater de porta em porta para conferir o cartão de vacina da população. Além do imunizante que protege contra o novo coronavírus, os servidores também vão verificar se a vacina contra a febre amarela está em dia nos moradores da capital.

O serviço vai ser feito nas nove regionais por servidores da saúde, e será semelhante ao já desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde, que visitam as residências para vistoriar focos do mosquito da dengue. Conforme a prefeitura, será avaliada a situação vacinal das pessoas com mais de 9 anos contra a febre amarela e acima de 12 anos contra a Covid.

O trabalho, segundo destacou o executivo, é para garantir que a população esteja se vacinando contra as doenças, além de melhorar os índices de imunização. “O monitoramento rápido é um método extremamente útil para definir ou redefinir ações de vacinação, melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade de coberturas. É um retrato do momento da ação”, explica o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

Visita de alerta x segurança

Nos últimos dias deste ano, os profissionais de saúde vão verificar as cadernetas de vacina e alertar a população sobre a importância de buscar a imunização completa. Conforme a prefeitura, as equipes vão anotar nome, endereço e telefone dos cidadãos visitados para que o centro de saúde de referência verifique no sistema se há registro de doses de vacina contra febre amarela e Covid-19 e, posteriormente, entrará em contato para imunizar e emitir o comprovante de vacinação.

“A prefeitura alerta que os Agentes Comunitários de Saúde são pessoas vinculadas à região onde realizam as ações, sendo conhecidos pelos moradores. Eles trabalham uniformizados e possuem crachá de identificação. Se ainda assim houver dúvidas, o morador pode ligar para o centro de saúde de referência para confirmar a lotação do profissional”, frisou.

Fonte: O Tempo