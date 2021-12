Criança de 11 anos é atacada e morta por pastor alemão em São Joaquim de Bicas

Um ataque de um cachorro terminou com uma criança de 11 anos morta, na noite desta quarta-feira (15), em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O animal, da raça pastor alemão, seria de uma vizinha da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu na rua Quatro, no bairro Boa Esperança. As informações iniciais indicavam que o cão arrancou as partes íntimas da vítima e feriu o seu pescoço.

Três viaturas da corporação se deslocaram até o local, e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade também enviou um ambulância ao local. Entretanto, a morte da criança, que não teve o sexo confirmado, foi confirmada no local.

Ainda de acordo com os bombeiros, o cachorro continua solto na rua, e pode fazer mais vítimas. Além disso, no terreno da dona do animal um outro cão da mesma raça também foi encontrado morto.

Matéria em atualização

Fonte: O Tempo