Defesa Civil alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte até domingo

A Defesa Civil emitiu um alerta para risco geológico forte até domingo (19) em Belo Horizonte por causa dos volumes de chuva nos últimos dias na capital.

A recomendação do órgão é para que se tenha atenção com o grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Recomendações:

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa.

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos.

Sinais de deslizamentos:

⠀- Trinca nas paredes.

⠀- Água empoçando no quintal.

⠀- Portas e janelas emperrando.

⠀- Rachaduras no solo.

⠀- Água minando da base do barranco.

⠀- Inclinação de poste ou árvores.

Fonte: O Tempo