Diego Costa aguarda conversa para decidir futuro no Atlético

Diego Costa ainda não conversou com o Atlético sobre o seu futuro. O jogador de 33 anos aguarda um bate-papo com o diretor de futebol Rodrigo Caetano após a decisão da Copa do Brasil a fim de discutir a sua situação para 2022. Com contrato até o fim do ano, o centroavante não descarta a sua permanência no clube.

Ele chegou a dar indícios de que poderia deixar a Cidade do Galo recentemente. Contudo, o Super.FC apurou que ele pode seguir na equipe para a próxima temporada. A situação segue indefinida.

O atacante tem multa rescisória que varia conforme o seu tempo de compromisso – o jogador tem vínculo até o fim de 2022, e para deixar o Galo, terá que desembolsar o montante estabelecido no acordo (conforme seus salários). Ele recebe cerca de R$ 16 milhões por ano na Cidade do Galo.

Diego Costa residiu em um hotel na capital mineira em seus primeiros meses como jogador do clube. Porém, recentemente, passou a procurar uma casa em Lagoa Santa, na região metropolitana de BH, para morar ao lado de seus familiares. Ele ainda não alugou uma residência.

A definição sobre o futuro do centroavante será definida ao término da Copa do Brasil. Ele desperta o interesse do Corinthians e de clubes do exterior.

Autor de cinco gols e uma assistência na temporada, Diego Costa esteve em campo em 19 partidas. O atleta se recupera de desconforto muscular na coxa direita e não entrará em campo nesta quarta-feira (15), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil.

