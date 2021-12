DJ Breno Rocha lança remix com Israel e Rodolffo e faz sucesso no streamimg

Mineiro de Belo Horizonte, o DJ Breno Rocha tem uma audiência invejável no streaming: só no Spotify, ele soma mais de 300 milhões de ouvintes mensais mundo afora. Tamanho sucesso pode ser explicado pelas parcerias de peso e remixes de músicas que estão na boca de todo mundo. “Sede pra te ver”, com KVSH e Breno Miranda é o trabalho que ele considera “divisor de águas” na carreira e que o projetou nacionalmente. Agora, ele acaba de dar uma nova roupagem para “Só de Sacanagem”, hit da dupla Israel & Rodolffo.

Em entrevista ao programa Conecta, da Rádio Super 91,7 FM, nesta quarta-feira (15), Breno contou que a profissão de DJ aconteceu de forma despretenciosa.”A profissão começou com uma brincadeira. Vocês vão achar esquisito, mas eu tinha vontade de ter uma geladeirinha em casa. Entrei no site de uma loja pra comprar e me deparei com um equipamento de DJ. Foi quando pensei: acho que isso é mais legal que uma geladeira”, revelou, aos risos. Confira o papo completo!

Fonte: O Tempo