Edu é a melhor contratação feita pelo Cruzeiro para 2022

Alô, Nação Azul! Um dos principais reforços do Cruzeiro para a próxima temporada, o atacante Edu, já se manifestou num quadro criado pelo clube no Facebook. Ele respondeu a perguntas de torcedores. O artilheiro da última Série B, com 17 gols, fez um discurso otimista e animado de olho no futuro com a camisa estrelada. Otimista por acreditar que ajudará o Cruzeiro a conseguir a conquista do acesso em 2022, e animado porque espera dar retorno com muitos gols. Edu, nas muitas respostas, revelou seus ídolos da posição ao citar gênios como Ronaldo Fenômeno e Romário, além de Adriano Imperador, que não foi um craque, mas se consagrou como grande artilheiro. Muito bom ver que o novo reforço pensa grande e se espelha em nomes gigantes do futebol Mundial. Particularmente, continuo achando que foi a melhor contratação dos nove nomes anunciados até aqui, mas isso só poderá se confirmar em 2022. Então é aguardar e torcer.

Fonte: O Tempo