Galo deve explorar espaços para matar o jogo na Baixada

Que grande vantagem tem o Galo nesta decisão da Copa do Brasil, torcedor atleticano. Se o Athletico-PR quiser botar pressão, vai ter que jogar muito, mas muito mesmo, contra o timaço do Cuca. Mas, como disse o próprio técnico do Furacão, Alberto Valentim, é muito difícil para os paranaenses reverterem essa situação. A chance de uma vitória alvinegra, na minha opinião, não é pequena, porque os rubro-negros virão com tudo para tentar marcar pelo menos dois gols logo no início. Com isso, cabe ao ataque atleticano explorar os espaços do adversário. Vamos lá, tem gente por aí lembrando daquela derrota para o Rosario Central na final da Copa Conmebol, em 1995. O Atlético abriu 4 a 0 no Mineirão, depois tomou 4 a 0 na Argentina e perdeu nos pênaltis. Calma lá, amigo atleticano, eu estava lá e digo que foi muito, mas muito diferente. Primeiro, o Galo tinha um time bom, mas não tão dominante quanto o de agora. E outra: naquela época, jogar nos alçapões da Argentina era um deus nos acuda. A Arena da Baixada, que antes foi um alçapão, hoje é um estádio de primeiríssima linha. Pode botar fé, torcedor. Um abraço!

Fonte: O Tempo